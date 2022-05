Corona is genadeloos: João Almeida, de nummer 4 in de Giro, moet de koers verlaten

Groot nieuws uit de Giro: João Almeida, de nummer 4 uit het klassement, doet niet meer mee. Corona laat zich nog eens gelden.

João Almeida, de kopman van UAE, zal wegens een positieve coronatest niet meer van start gaan in de achttiende etappe van de Giro. Dat heeft zijn teammanager Mauro Gianetti bevestigd aan VeloNews. Uiteraard een zware opdoffer, in de eerste plaats voor Almeida zelf.

IN VORIGE RIT DERDE PLEK VERLOREN

De Portugees was voor een goed klassement naar de Giro vertrokken en was ook bezig om dat te bewerkstelligen. Al verloor hij woensdag wel tijd en moest hij daardoor zijn derde plek afstaan aan Mikel Landa. De eindzege was hierdoor zeker ver weg.

Almeida toonde zich nog altijd strijdlustig en wilde in de laatste ritten nog vechten voor een zo goed mogelijke eindnotering, maar dat zal er dus niet meer van komen. Corona beëindigt zijn Giro vroegtijdig.