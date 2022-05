PREVIEW: Tussendoor naar Treviso zijn de sprinters nog eens aan zet

In de slotweek is er nog eens een vlakke etappe. Een kans die de sprinters niet zullen willen laten schieten.

Tussen de bergetappes door heeft de Giro nog ruimte gevonden voor een vlakke etappe tijdens de slotweek. De start ligt in Borgo Valsugana. De aankomst ligt 156 km verder in Treviso.

Vanuit de valleien trekt het peloton richting de vlaktes rond Venetië. De rit is overwegend dalend, maar er zijn wel enkele klimmetjes onderweg. Vooral de Muro di Ca' del Poggio kan venijnig zijn. Die is 1,1 km lang aan 12,3%, maar de top ligt op meer dan 50 km van de finish. Daarna gaat het weer in dalende lijn richting Treviso.

In de loodzware slotweek een kans voor de overgebleven spurters dus. Zij zullen die kans niet willen laten schieten. Ook zien ze de finish 2 keer, want er is een plaatselijke ronde van 12,9 km. Arnaud Démare, Mark Cavendish, Fernando Gaviria en Alberto Dainese zullen gebrand zijn om in Treviso voor de overwinning te spurten.