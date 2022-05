Santiago Buitrago wint na 2e plaats nu wel: "Geduld tijdens de beklimmingen was de sleutel"

Santiago Buitrago won na zijn 2e plaats in Cogne in Lavarone wel een Girorit. "Geduld tijdens de beklimmingen was de sleutel", zei hij achteraf in het flashinterview.

Voor Santiago Buitrago was het zijn 1e overwinning ooit in de WorldTour en al meteen in een grote ronde. "Het is buitengewoon om in de Giro te winnen", zei hij in het flashinterview. "Zeker na de grote ontgoocheling in de rit naar Cogne, waar ik 2e werd." Op een bepaald moment zag de situatie er benard uit voor Buitrago. Gijs Leemrijze en Mathieu van der Poel hadden een voorsprong van anderhalve minuut. "Ik wist dat bij dat verschil moest gaan", ging hij verder. "Ook mijn ploegleider zei dat. Het was lastig, maar ik toonde geduld op de klimmen en dat was de sleutel tot de overwinning."