🎥 Droom wordt werkelijkheid in de Giro voor Dries De Bondt: "Ik kan het niet geloven, dromen werden doelen"

Soms worden dromen werkelijkheid. Ook Dries De Bondt kan er van meespreken. In de Giro voltrok zich één van de beste momenten uit zijn carrière.

"Het is geen kwestie van 'ik', het is een kwestie van 'wij'. Er was een goede samenwerking, we speculeerden niet. Dat was schitterend. Niemand heeft een beurt overgeslagen", vertelde De Bondt, de onverwachte winnaar van rit 18. "Het was omschreven als een rit voor sprinters. Het stond in de sterren geschreven dat Démare, Cavendish of Dainese zou winnen. Maar we hadden met ons vieren een plan in deze koers en we speelden het klaar."

Vervolgens moest De Bondt het zelf nog klaarspelen in de sprint. "Ik wist dat Affini van ver zou aangaan. Ik moest op zijn wiel springen. De druk lag bij Magnus Cort, want hij was op papier de snelste en heeft ook het grootste palmares wat betreft ritzeges in grote ronden. Het was logisch dat hij op kop zat bij aanvang van de laatste kilometer."

🎤 @Bondteke 🇧🇪 - @AlpecinFenix: "I think we did a good operation with the other escapees in the final kms to keep the peloton behind and then we had to focus on Magnus (Cort Nielsen) who is a very fast rider"#Giro powered by @eolo_it pic.twitter.com/tyXh3zXGTp — Giro d'Italia (@giroditalia) May 26, 2022

Een kilometer verder was een geweldige mijlpaal voor de 30-jarige De Bondt een feit: een ritzege in een grote ronde. "Ik kan het niet geloven. Ik had dromen en bij het begin van mijn wielercarrière werden dat doelen. Ik droomde nadien van nog meer. Ik werd Belgisch kampioen, wilde een grote ronde rijden en reed vorig jaar mijn eerste Giro. Ik begon dan te dromen van een ritzege en maakte er dit jaar een doel van."