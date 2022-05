Benjamin Thomas is de sterkste van een kopgroep en is na 2 ritten de nieuwe leider

Benjamin Thomas heeft de 2e etappe in de Boucles de la Mayenne gewonnen. Hij was de snelste in een spurt met 6. Ook is hij de nieuwe leider.

In de 2e etappe van de Boucles de la Mayenne kregen de renners 171 km tussen Jublains en Pré-en-Pail-Saint-Samson. Het ging de hele tijd op en af. In de lokale ronde, die ze 2 keer moesten rijden, lagen er 2 beklimmingen. Na 6 kilometer vertrokken 4 renners. Daarbij zat ook Gilles De Wilde. Ze kregen maximaal 6 minuten. Op 25 km waren alle aanvallers weer gegrepen. Nadien kwamen er nieuwe aanvallen op het hellende parcours. Onder meer leider Jason Tesson moest lossen. Er bleef nog een kleine 20 renners over. In de slotkilometers kon een groep van 6 renners wegrijden. Zij sprintten voor de overwinning. In de sprint was Benjamin Thomas van Cofidis de snelste. Greg Van Avermaet finishte als 12e. Thomas is de nieuwe leider in het klassement.