Intermarché blijft winnen en zit aan dubbele cijfers nadat Pasqualon onder meer Gilbert klopt: "Fantastisch moment"

Ze blijven maar winnen bij Intermarché! Deze keer met Pasqualon, die onder meer Gilbert klopte in het Circuit de Wallonie.

Voor Intermarché-Wanty-Gobert al de tiende zege van het seizoen. Het knalseizoen leidt nu al tot dubbele cijfers. Andrea Pasqualon zelf was het winnen veel minder gewoon. "Mijn vorige overwinning dateert van drie jaar geleden en daarom doet dit bijzonder veel deugd! Ik haal veel voldoening uit mijn opofferingen voor mijn ploeggenoten en had tevens veel honger naar een eigen zege."

ZINGLE PERFECT MIKPUNT

Pasqualon reageerde op een aanval van Cofidis-renner Zingle. "Ik voelde dat dit het juiste moment was en sprong mee met Gilbert. Zingle was een perfect mikpunt om naartoe te sprinten." Dat lukte Pasualon in zijn eentje, Gilbert zette hij op enkele seconden.

De enige opgave die vervolgens nog restte, was om Zingle voorbij te steken voor de streep. "Dankzij een perfecte timing snelde ik hem in de laatste meters nog voorbij. Het was een fantastisch moment."