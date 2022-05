Met Cian Uijtdebroeks doet nog een Belg het goed in Noorwegen: "Evenepoel deed de koers in stukken barsten"

Het is niet enkel Evenepoel die als Belg imponeert in de Ronde van Noorwegen. Cian Uijtdebroeks doet dat ook, al is laatstgenoemde de eerste om te zeggen dat Evenepoel een klasse apart is.

In de door Evenepoel gewonnen koninginnenrit, mengde ook Uijtdebroeks zich in de debatten. Het 19-jarige talent van Bora-Hansgrohe duikt zo ook in de top tien in het klassement. "Ik was enkel gefcoust op de slotklim. Ide Schelling en Marco Heller positioneerden me goed in de laatste kilometers in aanloop naar de klim. Eens die begon, werd al snel uitgedund, tot een kleine groep overbleef."

Dan was het dus aan Uijtdebroeks zelf om stand te houden. "Ik was in staat om de eerste aanvallen te volgen, maar Evenepoel deed de koers in stukken barsten. Ik voelde me vrij goed en kon samen met Chavez mijn ritme vinden. We haalden enkele renners in en sprintten voor de vierde plaats."

Met deze prestatie ben ik heel tevreden

Al was er niet heel veel sprinten meer bij. Toch niet voor Uijtdebroeks. "Eerlijk gezegd was ik nogal aan het afzien op het einde, waardoor ik als zesde finishte. Met dit resultaat en deze prestatie ben ik wel heel tevreden."