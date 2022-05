Zege voor Alpecin en dus niet voor Jumbo-Visma: "Dries De Bondt een half wiel sneller, chapeau voor hem"

Met Alpecin en Jumbo-Visma streden teams uit de Lage Landen tegen mekaar. Dries De Bondt kon het afmaken in de achttiende rit van de Giro.

Dat zorgde er voor dat Affini als tweede in de rituitslag teleurgesteld achterbleef. "Het is jammer dat ik de etappe niet heb kunnen winnen. Ik weet van mezelf dat ik niet heel explosief ben, dus ik had een lange sprint nodig om überhaupt kans te maken. Ik volgde mijn instinct en ben op zo’n 250 meter volle bak aangegaan. Jammer genoeg was Dries een half wiel sneller, dus chapeau voor hem."

"Als team hebben we opnieuw laten zien dat we mee kunnen doen om de dagzege", heeft Affini ook iets om zich aan op te trekken. "Dat is misschien wel het belangrijkste. We besloten om het in het begin rustig aan te doen en een klein beetje te gokken om te zien wat het peloton zou doen."

PLAN PAKTE GOED UIT

Blijkt dat het toch mogelijk was om de sprintersploegen te verrassen. "Vlak voor de klim verhoogden we de snelheid in de hoop wat extra tijd te pakken. Dat plan pakte goed uit. Vervolgens gingen we met hetzelfde doel – het winnen van de etappe – naar de streep."