Jai Hindley grijpt de macht in Giro en is op weg naar eindzege, Carapaz parkeert en Covi wint laatste bergrit

Jai Hindley en niet Richard Carapaz gaat de eindzege pakken in de Giro. Hindley greep de macht in de laatste bergrit, die overigens gewonnen werd door vluchter Covi.

In een laatste zware rit in lijn door de Dolomieten moest het gebeuren voor de klassementsmannen die voor de afsluitende tijdrit nog een slag wilde slaan. Carapaz, Hindley en Landa zaten nog bij mekaar in een elitegroepje baan de voet aan de Passo Fedaia, de slotbeklimming.

HINDLEY IN ROZE TRUI

Bij een eerste prikje van Hindley moest Landa al passen. In de laatste twee kilometer kraakte ook Carapaz. Het was dan ook echt helemaal parkeren wat de kopman van Ineos deed. Hindley rook uiteraard zijn kans op Giro-winst en reed nog bijna anderhalve minuut bij mekaar op Carapaz. De Australiër van Bora-Hansgrohe zit zo stevig in het roze, de eindzege mag hem niet meer ontsnappen.

Carapaz zag overigens ook nog Landa weer passeren voor hij aan de aankomst was. In het klassement staat Carapaz wel nog tweede en Landa derde. Overigens was de ritzege niet voor Hindley, want de winnaar kwam ook nu weer uit de vroege vlucht. Covi reed in zijn eentje een kloof van enkele minuten bij mekaar. Novak deed nog een poging om hem bij te halen, maar bleef steken op zo'n halve minuut. Nog een ritzege dus voor Covi.