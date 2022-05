Richie Porte moet ziek opgeven in de Giro

Geen Richie Porte meer in de Giro. In de rit naar Santuario del Castelmonte moest hij al op de 1e klim lossen. Even later gaf hij op. Porte bleek ziek te zijn.

Zo sluit Porte zijn laatste grote ronde in zijn carrière met een opgave af. Zijn ploeg INEOS Grenadiers bedankt hem via Twitter voor zijn prestaties tijdens de grote rondes die hij ooit reed. Zijn 3e plaats in de Ronde van Frankrijk en zijn beklimmingen in steun van de kopman om Bradley Wiggins en Chris Froome aan de eindzege in de Tour te helpen.

Sadly, we lost @richie_porte to illness at the Giro today. This is Richie’s last Grand Tour, and we are gutted not to be taking him to Verona, or to have him on the road tomorrow. pic.twitter.com/clBymnlSd5