🎥 Uniek: Van der Poel vermaakt fans in Giro met ongezien lange 'wheelie'

Mathieu van der Poel heeft nog eens van zich laten spreken. De Nederlander had in de laatste zware rit van de Giro zelfs nog een en ander in petto.

Meestrijden voor de dagzege zat er uiteindelijk niet in, daarvoor was de laatste bergrit uiteindelijk te zwaar voor Van der Poel. Quando você tem 20 etapas a comemorar ⭐️😍🚴‍♂️🎩

Mathieu van der Poel assim você me mata! 🤩🤩🤩🤩🤩



🚴‍♂️ Etapa 2️⃣0️⃣ | 🚴‍♂️ Tappa 2️⃣0️⃣

Maar de fans vermaken? Dat kon de sterke man van Alpecin - Fenix wél nog. En wel met een knappe wheelie. Zoals Peter Sagan in zijn allerbeste tijd kon hij secondenlang op zijn achterwiel over steile flanken van de klim gaan, tot groot genot van de supporters.