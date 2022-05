Remco Evenepoel komt met nieuws over deelname aan Tour de France

Remco Evenepoel heeft de Ronde van Noorwegen afgesloten met drie ritzeges en de eindwinst.

Het was een fantastische week voor Remco Evenepoel in noorwegen. “Deze week is geweldig goed verlopen”, klonk het achteraf. “Ik had niet verwacht hier drie keer te winnen en ik word ook nog eens eindwinnaar. Ik kan zeker niet klagen.”

“Verder worden we ook nog twee keer tweede in de sprint (met Ethan Vernon). Als ploeg hebben we het ontzettend goed gedaan en ik ben heel blij met mijn rentree in competitie na mijn stage in Spanje. Ik kon niet beter beginnen.”

Evenepoel maakte ook meteen zijn overblijvende doelstellingen duidelijk. “Ik vlieg nu naar huis, doe het dan een paar dagen rustig aan en hervat vervolgens de training met het oog op de Ronde van Zwitserland, mijn grote doel nog, samen met de kampioenschappen, in juni. Neen, ik rijd de Tour de France niet. De Vuelta wordt mijn grote ronde dit jaar.”