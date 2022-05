UAE Team Emirates wint slotetappe van Boucles de la Mayenne

De slotetappe van de Boucles de la Mayenne werd gewonnen door Juan Sebastian Molano. De eindzege gaat naar Benjamin Thomas.

180 kilometer stond er op de agenda voor de slotetappe. Een kopgroep van zes renners probeerde voorop te blijven, maar het peloton liet niet begaan.

Vier kilometer voor het einde werden de vluchters gegrepen. Een massasprint moest uitsluitsel brengen voor de overwinning. Benoit Cosnefroy probeerde zijn ploeg nog wat te forceren om met de bonificatieseconden een gooi te doen richting eindzege.

In een totaal ongecontroleerde sprint was het Molano die de snelste benen had. Orluis Aular werd tweede, voor Bryan Coquard. Amaury Capiot was zesde. De eindzege was voor Benjamin Thomas.