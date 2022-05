De andere klassementen: Arnaud Démare wint de puntentrui, Koen Bouwman de bergtrui

Na de afsluitende tijdrit zijn ook alle winnaars van de nevenklassementen bekend. Arnaud Démare is de winnaar van de paarse puntentrui. Het was al bekend dat Koen Bouwman de winnaar van het bergklassement is.

Nu de Giro gedaan is, kunnen ook de nevenklassementen afgesloten worden. Het was al na de voorlaatste bergrit bekend dat Koen Bouwman de winnaar was van de blauwe bergtrui.

Arnaud Démare had al lange tijd de paarse puntentrui in zijn bezit. Die kwam niet meer in gevaar. Hij had 254 punten. Fernando Gaviria was 2e met 136 punten.

Nadat Joao Almeida wegviel, stond Juan Pedro Lopez aan de leiding in het jongerenklassement. De witte trui kwam niet meer in gevaar en hij mocht die mee naar huis nemen.

Voor het ploegenklassement bleef het spannend tot de laatste rit. Lange tijd maakten meerdere ploegen kans. Uiteindelijk bleven enkel Bahrain-Victorious en Bora-Hansgrohe over. Bahrain-Victorious stond na de laatste bergrit op kop in het klassement en ze gaven hun voorsprong van ruim 5 minuten niet meer uit handen.

Filippo Tagliani is de winnaar van het tussensprintklassement. De renner met de meeste vluchtkilometers was Mattia Bais. Bahrain-Victorious was de fairste ploeg.