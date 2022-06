Pierre Latour breekt spaakbeen en is onzeker voor de Tour

Pierre Latour heeft zijn spaakbeen gebroken. Daardoor komt een deelname aan de Tour de France mogelijk in gevaar.

In de Mercan'Tour Classic viel Pierre Latour en moest hij opgeven. Enkele dagen later komt zijn ploeg TotalEnergies met een medisch bulletin. Daaruit blijkt dat Latour zijn spaakbeen (bot in de onderarm) heeft gebroken, maar de breuk is niet verplaatst.

Daardoor mist Latour al zeker de Dauphiné, die zondag al begint. Enkele weken later zal de ploeg de blessure evalueren om een datum te kunnen vooropstellen, waarop Latour kan terugkeren in competitie. Daardoor kan de Tour in gevaar komen. Die begint al op 1 juli en dat is al over 4 weken. Latour won in 2018 het jongerenklassement in de Tour.