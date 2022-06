Warren Barguil is de kopman van Arkéa Samsic voor de Dauphiné

Warren Barguil is de kopman van Arkéa Samsic in de komende Dauphiné. Hij moet gaan voor een zo goed mogelijk resultaat in het algemeen klassement.

Arkéa Samsic trekt met Warren Barguil als kopman naar het Critérium du Dauphiné. Hij moet voor een zo goed mogelijk resultaat in het algemeen klassement gaan. "De Dauphiné is altijd een goede indicatie om te weten waar je staat, met het oog op de Tour", zegt ploegleider Arnaud Gérard. "Onze conditie moet hier al goed zijn om in juli een goed resultaat te kunnen halen."

Barguil krijgt 5 landgenoten en een Pool aan zijn zijde en kijkt uit naar de Dauphiné: "We hopen hier te schitteren en ons te laten zien in deze kortere versie van de Ronde van Frankrijk. Zelf hoop ik dat ik al een goed niveau haal. Tijdens het slotweekend zijn het heel lastige ritten met heel wat obstakels. Daar zullen we kunnen oordelen hoe het met mijn conditie gesteld is."