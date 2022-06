Thomas De Gendt deelt opvallende reeks cijfers over Giro-deelname

Op sociale media heeft Thomas De Gendt een hele reeks cijfers over de Giro d'Italia van dit jaar gedeeld.

De Gendt is een fervent gebruiker van Twitter. Op zijn pagina deelde hij nu ook enkele frappante statistieken over de voorbije Giro.

“Mijn Giro in cijfers”, zegt De Gendt op Twitter. “3.859 kilometer of 104 uren en 36 minuten gespendeerd op een fiets.”

Maar ook... “3.150 kilometer of 70 uren gespendeerd in een bus en auto, drie vluchten, één ferry, 99.296 kilocalorieën verbruikt en gegeten, 50.378 hoogtemeters, 20 verschillende hotels, vier biertjes, één ritoverwinning, ongelimiteerde pijn in de benen.”

Wij zullen vooral de ritoverwinning onthouden!