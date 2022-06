Wout van Aert ambitieus na winst in Dauphiné: "Gele trui zo lang mogelijk verdedigen"

Op voorhand was het al duidelijk dat de openingsetappe op het lijf van Wout van Aert geschreven was. En zo bleek ook want de Belgische kampioen sprintte naar de zege.

Een parcours met enkele lastige, lange klimmen maar een vlakke aankomst, het lag Van Aert als gegoten. Sprinters zoals Groenewegen werden gelost op de laatste klim en in een rotvaart ging het naar de finish. "Het ging echt snel na die klim. We werden nog een beetje verrast door een late uitval van een renner waardoor Laporte geen lead-out kon doen maar die aanvaller moest terughalen", klinkt het bij Van Aert zelf.

De Belgische kampioen nestelde zich in het wiel van de Ineos Grenadiers en dat was het goede wiel want die zetten Ethan Hayter perfect af. Voor Van Aert was het een koud kunstje om naar de zege te sprinten. De eerste overwinning van velen in deze Dauphiné?

"Er zijn enkele etapps die me wel liggen maar het wordt niet makkelijk om te controleren. We willen een goed eindklassement rijden met Primoz (Roglic, red.) dus we moeten ook onze krachten verdelen. Maar ik zal proberen om de leiderstrui zo lang mogelijk te dragen", klinkt het ambitieus.