Greg Van Avermaet vond de 1e rit in de Dauphiné lastig

Greg Van Avermaet eindigde 69e in de 1e rit van de Dauphiné. Achteraf sprak hij bij Het Nieuwsblad over een lastige 1e rit.

De 1e rit van de Dauphiné eindigde op een massasprint. Aan Het Nieuwsblad zei Greg Van Avermaet dat het lastiger was dan het leek. Hij sprak over de warmte en over het hoge tempo. De spurt zelf was ook lastig volgens hem. Er was wind en er was een lastige bocht. Van Avermaet was onder de indruk van de zege van Wout Van Aert. Van Avermaet spurtte zelf niet mee. Hij eindigde 69e.

Tijdens de tweede etappe moet er al meer geklommen worden. Er is een klim van 2e categorie op 60 kilometer van de finish, maar daarna blijft het op en af gaan. Van Avermaet heeft ook gezien dat er weer wat meer geklommen zal moeten worden. De 1e rit is dan de makkelijkste volgens hem. Iets wat hij met een veelzeggende blik zei.