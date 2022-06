Sam Bennett met vertrouwen richting de Tour

Sam Bennett is zich aan het voorbereiden op de Tour. Deze maand rijdt hij enkele koersen in België. Wielerflits sprak met hem.

In juli staat Sam Bennett aan de start van de Tour. "Mijn doel is om eerst een etappe te winnen en om dan te kijken of groen mogelijk is", zei de Ier in een interview aan Wielerflits. "Voor het groen zal de ligging van de tussensprints cruciaal zijn. Als die vlak zijn, is het mogelijk. Liggen die allemaal op een helling zoals in Parijs-Nice, dan zal Wout Van Aert die waarschijnlijk winnen."

Bennett klonk vol vertrouwen tijdens het interview. "Dat komt dankzij mijn overwinning in Eschborn-Frankfurt", ging hij verder. "Na de Ronde van Turkije had ik het lastig. Ik kwam daar om te winnen, maar kwam geen poot vooruit. In de 2 weken nadien heb ik intensief mijn achterstand kunnen wegwerken. De zege in Frankfurt was een bevestiging van mijn harde werk."