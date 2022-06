'Tim Wellens, Florian Vermeersch en Philippe Gilbert in voorselectie Tour'

Lotto Soudal heeft volgens Het Nieuwsblad al een voorselectie voor de Tour. Daarin zitten Tim Wellens, Florian Vermeersch en Philippe Gilbert.

Wellens en Gilbert gaan ervanuit dat ze in de uiteindelijke selectie zullen zitten. Wellens is blij met de vorm die hij nu heeft, maar hij wil pas helemaal fit zijn in de Tour. Ook Gilbert vindt dat hij de goede vorm heeft te pakken. Hij wil die tonen in Frankrijk.

Naast die 3 Belgen is er ook nog Jasper De Buyst. Hij herstelt nog van enkele blessures als gevolg van een val in de Ronde van Turkije. Hij herneemt in de Elfstedenronde en het is afwachten of hij klaar raakt voor de Tour. De Buyst is een belangrijke schakel in de lead-out van sprinter Caleb Ewan.