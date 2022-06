Verhaal van gemiste kansen: Dylan Groenewegen en Jordi Meeus konden nog niet meesprinten in Dauphiné

De Dauphiné bestond in de eerste twee dagen uit gemiste kansen voor Groenewegen en Meeus, die ongetwijfeld hun snelle benen graag al eens in de verf hadden gezet.

Het is vooral Dylan Groenewegen waar de andere sprintersploegen het op gemunt hebben. In de voorbije twee etappes hebben die volop gereden om de Nederlander op achterstand te zetten. Tweemaal met succes, waardoor Groenewegen er niet bij was in de sprint van het eerste peloton.

GEEN ECHT VLAKKE ETAPPES

Groenewegen is naar de Dauphiné gekomen met de bedoeling om een rit te winnen, om zo te bewijzen dat hij helemaal klaar is voor de Tour de France. Er komen nog wel kansen aan, al zijn de zogeheten vlakke etappes in de Dauphiné niet helemaal vlak en zit er eigenlijk geen hele gemakkelijke dag tussen.

Ook Jordi Meeus kwam telkens binnen in de groep van Groenewegen. Bij Bora-Hansgrohe konden ze Meeus nochtans wel gebruiken vooraan, want de Duitse formatie kan voorlopig in de Dauphiné nog geen toptiennotering voor leggen. Ook bij hem is het uitkijken of we hem later in de Dauphiné wel zien opduiken in één van de sprints en of de gemiste kansen van zondag en maandag enigszins goedgemaakt kunnen worden.