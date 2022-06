Vroege vluchter blijft uit de greep van Van Aert en slaat dubbelslag: "Had gekund dat ik gestopt was met koersen"

De bekendste vroege vluchter sloeg de dubbelslag. Uit de greep van Van Aert blijven, was al het halve werk, of misschien wel meer.

Alexis Vuillermoz won verrassend de tweede rit in de Dauphiné. "Het is ongelooflijk. Na twee jaar van moeilijkheden en een bekkenbreuk, had het gekund dat ik was gestopt met koersen. Maar ik wilde nog terugkomen", betekende het voor de Fransman enorm veel.

Het was geen vooraf opgetekend plan van de renner van TotalEnergies om in deze rit voor de aanval te kiezen. "Toen ik de ontsnapping zag vertrekken en de ploeg niemand vooraan had, besloot ik te volgen. Ik wilde me vooral amuseren. Het was als lichtgewicht niet altijd gemakkelijk vooraan, maar ik sloeg geen beurt over. Ik dacht dat we ingerekend zouden worden, maar we hebben onze kans gegrepen."

LANGE SPRINT

Vuillermoz moest dan wel nog afrekenen met zijn medevluchters. "Het was een lange sprint. Toen LeGac aanzette, dacht ik dat ik niet zou terugkomen, maar met 50m te gaan viel hij enigszins stil. Ik vreesde dat er nog iemand anders van achteruit zou komen, het pakte echter goed uit voor mij."

Van Aert kwam pas enkele seconden later over de streep. Dat maakt dat Vuillermoz ook de nieuwe gele trui is. "Ik heb nog nooit zo'n trui gedragen. Ik ga proberen de leiderstrui te behouden, al zal het moeilijk zijn op de aankomst in Chastreix-Sansy."