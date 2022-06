Primoz Roglic kijkt uit naar de tijdrit: "Het gaat leuk worden"

Primoz Roglic heeft nog geen problemen gekend in de Dauphiné. Hij kijkt al uit naar de tijdrit. "Het zal leuk worden", zei hij aan Wielerflits.

In de Dauphiné is de 4e rit een tijdrit. Voor een Primoz Roglic wordt dat een grote test. "Het wordt een uitdaging", zei hij aan Wielerflits. "Ik heb ook al een tijdje niet zo'n lange tijdrit gereden, maar we zullen zien hoe de benen zullen voelen. Het zal leuk worden."

Ook kwam Roglic terug op de 3e rit en de sprint aan de finish: "David Gaudu kwam met snelheid van achteren uit en had daar een voordeel mee. Als je dat buiten beschouwing laat, heeft de ploeg heel goed gepresteerd in die rit. De ploeg was supersterk en we moeten het positieve onthouden en verder vooruitkijken."