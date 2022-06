Eerste achtervolger van Van Aert in Dauphiné-klassement is renner van Quick-Step: "Hoop dat er nog resultaten volgen"

Wout van Aert leidt comfortabel in het Dauphiné-klassement na de tijdrit. Quick-Step heeft als enige andere ploeg een renner die enigszins in de buurt blijft.

Mattia Cattaneo is de nummer 2 in het klassement, op 53 seconden van Van Aert. De Italiaan werd knap vierde in de tijdrit. "Ik ben erg blij met dit resultaat, want het reflecteert al het harde werk dat ik heb geleverd op de tijdritfiets."

PROGRESSIE IN HET TIJDRIJDEN

Dat is dus iets waar ze achter de schermen echt wel aan gewerkt hebben. "Sinds mijn komst bij de Wolfpack heb ik het vertrouwen genoten van de ploeg en ik ben blij dat ik mijn progressie kan laten zien in een discipline waar ik van houd."

Het doet vermoeden dat er nog wel een goed slot van de Dauphiné in zit. "Elke tijdrit geeft me meer vertrouwen in mezelf en na vandaag hoop ik dat er nog mooie resultaten volgen voor de ploeg deze week", vertelde Cattaneo vlak na afloop van de tijdrit in aankomstplaats La Bâtie d'Urfé.