Jordi Meeus dwingt met sterke sprint Wout van Aert tot het uiterste: "Het was supernipt, maar blij met tweede plaats"

Wout van Aert had zijn handen vol met Jordi Meeus, die evenzeer een sterke sprint reed in Chaintré, de aankomstplaats van de vijfde rit in de Dauphiné.

In de vorige ritten zat Meeus aan de aankomst niet in de eerste groep en kon hij dus niet spurten voor de zege. Het was dus kwestie om te vermijden dat de geschiedenis zich zou herhalen. "Voor de finale draaide het voor mij volledig om het overleven op de korte en steile klimmetjes", erkende de 23-jarige sprinter. PERFECTE LEAD-OUT Dat lukte ook, met enige hulp van de vrienden van Meeus bij Bora-Hansgrohe. "Ik moet mijn ploegmaats echt bedanken voor de geweldige job die ze hebben gedaan. En in het bijzonder Nils Politt voor de perfecte lead-out in de finale." Meeus pakte vervolgens uit met een knappe sprint. Goed genoeg voor een tweede plek, net niet goed genoeg om Wout van Aert te verslaan. "Het was zeker het doel om te gaan voor de ritzege, ook al had ik al een vrij lange tijd geen sprint meer gereden. Het was supernipt, maar ik ben blij met tweede plaats."