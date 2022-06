Remco Evenepoel is de kopman van Quick Step-Alpha Vinyl in de Ronde van Zwitserland, ook terugkeer Ilan Van Wilder

Remco Evenepoel is de kopman bij Quick Step-Alpha Vinyl in de Ronde van Zwitserland. Ilan Van Wilder keert terug in competitie na zijn val in Luik-Bastenaken-Luik.

Zondag begint de Ronde van Zwitserland. Quick Step-Alpha Vinyl heeft zijn selectie daarvoor bekendgemaakt. Remco Evenepoel is de kopman. Kasper Asgreen, Tim Declercq, Ilan Van Wilder, Fausto Masnada, James Knox en Louis Vervaecke zullen hem bijstaan bij de klassementsambities van Evenepoel.

"Al willen we ook jagen op ritsucces", zegt ploegleider Wilfried Peeters. "Dat is zeker mogelijk met deze sterke ploeg. Ook mikken op een goede plaats in het algemeen klassement met Evenepoel is belangrijk. We zullen zien wat hij kan in een van de zwaarste koersen van het jaar."

Met Van Wilder en Masnada keren ook 2 renners terug in het peloton. Van Wilder brak zijn kaakbeen na een val in Luik-Bastenaken-Luik. Masnada had last van de ziekte van Pfeiffer.