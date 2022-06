Alles volgens plan bij Jumbo-Visma: Roglič neemt de leiderstrui over van Van Aert, Spanjaard klimt naar ritzege

Op ritzeges jagen met Van Aert en op de eindzege mikken met Roglič: dat was bij Jumbo-Visma het plan in de Dauphiné. Ze hebben zich aan dat plan gehouden.

In de eerste van twee zware ritten zouden we antwoord krijgen op de vraag: doet Van Aert mee voor de eindzege in de Dauphiné? Hij maakte alvast deel uit van een ruime groep van 29, maar het duurde even eer de goede ontsnapping vertrokken was. Dat zou uiteindelijk een kopgroep van 18 renners zijn, met daarbij ook Devenyns, Huys en Stuyven, maar geen Van Aert.

Het was echter Donovan die er vooraan in zijn eentje vandoor ging. Van Aert moest in het peloton lossen op de Col de la Croix de Fer. Dan toch geen gooi naar de eindzege dus. Het is uiteraard sowieso al een fantastische Dauphiné geweest voor hem. Ondertussen vormde Donovan niet langer de kop van de koers. Die rol was aan de voet van de slotklim weggelegd voor Elissonde en Verona.

VINGEGAARD LEGT HET TEMPO OP

Lichtgewicht Verona was op de Montée de Vaujany de betere van zijn medevluchter. Nadat Guerreiro de debatten opende in de groep der favorieten, legde ook Vingegaard er ook duchtig de pees op. O'Connor kon dat tempo wel aan, ook Roglič was uiteraard mee. Op anderhalve kilometer van de meet volgde dan de aangekondigde versnelling van Roglič zelf.

Daar had werkelijk niemand een antwoord op. Verona had nog genoeg marge om de ritzege te pakken. Roglič is na zijn tweede plaats in de daguitslag de nieuwe leider. Vingegaard werd ook nog derde in de rit, om het overwicht van Jumbo-Visma nog wat meer in de verf te zetten.