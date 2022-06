Patrick Lefevere steekt vingertje op: "Dat is geen verwijt aan mijn ploeg, maar wel aan hen"

Onder al het geweld van Wout van Aert in de Dauphiné zou je bijna de andere renners vergeten.

Dat is ook het geval voor Quick-Step-Alpha Vinyl. Met Mattia Cattaneo hebben ze de nummer twee in het algemeen klassement in de Dauphiné.

“Mattia Cattaneo is iemand die samen met Dries Devenyns overal inzetbaar is en tegelijk een klassement kan rijden. Vorig jaar werd hij voor ons twaalfde in de Tour”, zegt Lefevere over hem in Het Nieuwsblad.

Al kwam hij wel niet in beeld. “Mattia begint ook als nummer twee in het klassement aan het slotweekend van de Dauphiné. Mocht je dat zijn ontgaan, alle begrip. Ik heb deze week elke dag de koers gevolgd en alleen Jumbo-renners en Franse coureurs gezien.”

“Dat is geen verwijt aan mijn ploeg, wel aan de Franse regie. Met aandrang: het is niet verkeerd om af en toe iemand in beeld te brengen die geen trui van de organisatie draagt of geen Frans paspoort heeft.”