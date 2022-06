Brit van Bahrein-Victorious wint verrassend openingsetappe in Zwitserland, Remco Evenepoel is op de afspraak

Een verrassende naam won de openingsetappe in Zwitserland en Remco Evenepoel was zeker en vast op de afspraak. Die conclusies konden getrokken worden aan de aankomst in Küsnacht.

De eerste vroege vlucht uit de Ronde van Zwitserland werd gekleurd door Vitzthum, Teunissen, Jacobs, Askey, Casper Pedersen, Simmons en Haga. Van Moer ging in de achtervolging, maar het werd een chasse patate. Askey hing aan de jojo, maar deed toch zijn best om zo lang mogelijk mee te gaan.

AANVAL GILBERT

Op 50 kilometer van het einde begonnen de grotere namen zich te roeren. Gilbert plaatste bijvoorbeeld een aanval op de Küsnachter Berg. Zo ontstond er even een elitegroepje. Het peloton riep dat tot de orde. Vooraan was Simmons vooral geïnteresseerd in de bergtrui. Vitzthum spartelde het langst tegen, maar ook de Zwitser werd ingerekend.

Het was de vraag wat het laatste klimmetje in de finale zou geven. Covi pakte daar uit met de eerste versnelling. Fuglsang counterde. Evenepoel ging mee en dat konden maar weinigen zeggen. Nog een groepje van een man of vijftien bleef over. Ook Van Wilder was daarbij. Het zag er veelbelovend uit toen Evenepoel en Vlasov even een gaatje hadden, maar het draaide toch uit op een sprint van dat groepje en Stephen Williams was het snelst.