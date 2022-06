Jumbo-Visma boven in de Dauphiné: Primož Roglič is eindwinnaar, laatste ritzege is voor zijn luitenant

Primož Roglič en zijn luitenant hebben er een mooie show van gemaakt in de Dauphiné. Jumbo-Visma had de beste twee renners in zowel de slotetappe als het klassement.

Een stevig tempo van Wout van Aert deed het bij velen in het peloton kraken in alle voegen, maar op dat moment was de vroege vlucht al vertrokken. Die bestond eerst uit veertien renners. Daarbij zat ook Laurens De Plus. Izagirre maakte als aanvaller nummer vijftien nog de oversteek. Minder goed Belgisch nieuws kwam er in de vorm van opgaves van Dries Devenyns en Xandres Vervloesem.

De Plus koerste zich helemaal leeg in dienst van Dunbar. Dat was een maat voor niets, want Hirt die aan een solo begon. Ook de Tsjech van Intermarché-Wanty-Gobert moest nog niet te vroeg victorie kraaien. Hirt zag Storer en Bennett nog passeren. Dat was allemaal nog maar voorspel, want de ontsnapping kreeg nooit een heel grote voorsprong en de groep der favorieten kwam er al snel aan.

O'CONNOR BEPERKT SCHADE

Die groep werd ook vliegensvlug uitgedund. O'Connor klampte het langst aan. Een versnelling van Vingegaard was er ook voor hem te veel aan. De twee klassementsmannen van Jumbo-Visma konden er nog een koppeltijdrit van maken, bergop weliswaar. O'Connor beperkte de schade, maar dat belette niet dat Vingegaard en Roglič hand in hand over de streep reden. De ene als ritwinnaar, de andere als eindwinnaar.