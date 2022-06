Wout van Aert ruilt geel voor groen: "Het was lossen van moeten, nu proberen met Roglič de eindzege te pakken"

Wout van Aert staat opnieuw in het groen. Het geel, dat is nu voor zijn ploegmaat Primož Roglič. Als alles goed verloopt, wijzigt dat niet meer op de laatste dag.

In de eerste van twee zware bergritten loste Van Aert op de Col de la Croix de Fer. "Toen Groupama-FDJ het tempo naar omhoog joeg, kreeg ik het lastig", vertelde de Belg achteraf aan de media. "Ik wist dat het niet veel zin had om alles op alles te zetten om toch maar aan te klampen als ik het op de Croix de Fer al lastig kreeg. Dan ging het op de slotklim opnieuw hetzelfde verhaal zijn."

SCHADE NIET MEER BEPERKT

Van Aert had het op zich dus niet moeilijk met het feit dat hij de rest liet gaan. "Het was geen moeilijke beslissing om het dan te laten lopen. Ik ben blij dat ik dat heb gedaan. Lossen was geen keuze, het was lossen van moeten. Ik heb dan wel niet meer geprobeerd om nog de schade te beperken."

Er rest nu enkel nog de slotetappe in de Dauphiné. "We gaan nu proberen om met Primož Roglič de eindzege te pakken, dat zal de nodige krachten kosten", beseft Van Aert.