Andreas Leknessund wint de 2e etappe in Zwitserland

Andreas Leknessund heeft de 2e etappe in de Ronde van Zwitserland gewonnen. Hij was de enige overlever van de vroege vlucht. Stephen Williams blijft leider.

De 1e etappe van de Ronde van Zwitserland was al de hele tijd op en af. Rit 2 moest zeker niet onderdoen. Küsnacht, de aankomstplaats van gisteren, was de start van rit 2. Bijna 200 km verder en meer dan 2000 hoogtemeters later lag de aankomst in Aesch. Op een kleine 14 kilometer van de finish lag de laatste klim van de dag, de Challpass en een klim van 2e categorie.

Na een halfuur kon de vroege vlucht pas vertrekken. Die bestond uit 8 renners met onder meer Michael Schär en Matthew Holmes. In de achtergrond probeerden nog 2 renners de oversteek te maken. Na vele kilometers slaagde het duo daarin. Het peloton, geleid door Bahrain-Victorious, liet de voorsprong van de kopgroep oplopen tot 6,5 minuten. Bahrain-Victorious stopte met op kop te rijden in het peloton. INEOS Grenadiers, Bora-Hansgrohe en Quick Step-Alpha Vinyl namen over. Het verschil werd kleiner.

Op de Challpass versnelde Andreas Leknessund. Hij nam meteen een voorsprong en een stevige optie op ritwinst en de leiderstrui. In de afdaling kwam de ritzege niet meer in gevaar. Hij juichte nogal vroeg. Daardoor verloor hij nog wat seconden. In het peloton sprintte Alberto Bettiol naar een 2e plaats en dacht eerst dat hij gewonnen had. Stephen Williams blijft leider.