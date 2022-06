Droomscenario voor duo Jumbo-Visma in Dauphiné: "Op goede weg voor de Tour" en "Hoog niveau gehaald"

Als een droomscenario uitgestippeld kon worden, zou het duo van Jumbo-Visma bovenaan het klassement in de Dauphiné het zo voorzien hebben. Vingegaard won de slotrit, Roglič het klassement.

"Dit is schitterend. Ik kan het niet anders omschrijven. Iedereen heeft geweldig gereden", heeft Primož Roglič lof voor de hele ploeg. "We kunnen hier met zijn allen van gaan genieten. Ik ben heel erg blij met de eindwinst in deze Dauphiné. We kwamen hier eveneens met het doel om onszelf voor te bereiden op de Tour de France. We zijn op de goede weg. We hebben nog een aantal weken om de puntjes op de i te zetten."

GEEN HINDER MEER

Roglič zal daar in principe in de best mogelijke staat van paraatheid aan de start komen. "Ik prijs me gelukkig met het feit dat ik geen hinder meer ondervind van de blessure aan mijn knie. Dat geeft me vertrouwen in de aanloop naar de komende doelen. We gaan nu eerst genieten van deze prachtige week, dan kort uitrusten en vervolgens gaan we met het team goed trainen in Tignes."

"We hadden een plan uitgestippeld, waarbij ik ten aanval zou trekken en Primož in mijn wiel zou aanhaken. We wilden bezien of het mogelijk was iedereen te lossen. Dat het vervolgens zo perfect volgens het boekje verloopt, is mooier dan we hadden gedacht", genoot ook Jonas Vingegaard. "Ik kende zelf niet het allerbeste voorjaar, maar ik denk dat ik nu op de weg terug ben. De afgelopen week heb ik een hoog niveau gehaald."