Ilan Van Wilder na zesde plek: "Remco probeerde het en ik bleef bij de rest, toen hij werd bijgehaald ging ik ervoor"

Naast Remco Evenepoel maakte ook Ilan Van Wilder een prima indruk. Hij ging voor de ritzege in het slot, maar het werd uiteindelijke een zesde plek.

Een aardige uitslag. Nadat het werk van tempomaker Fausto Masnada er op zat, rekende Quick-Step in de finale van de eerste rit van de Ronde van Zwitserland op Remco Evenepoel en Ilan Van Wilder. "Het was een lastige rit om mee te beginnen, maar we hebben het goed gedaan", zegt laatstgenoemde op de ploegsite. "We bleven samen, controleerden de koers en beantwoorden gevaarlijke uitvallen."

De grote vraag was wat er op Küsnachter Berg nog zou gebeuren. "De laatste klim was zwaar, maar Remco probeerde het en ik bleef bij de rest. Toen hij voor de tweede keer werd bijgehaald ging ik ervoor, maar de anderen waren net sneller."

GOED RESULTAAT

Met een ferme aanzet probeerde Van Wilder te anticiperen op de sprint. Vijf man passeerde hem nog. "Toch is een top-10 plaats in mijn eerste koers een goed resultaat", onderstreept Van Wilder ook dat het zijn eerste koersdag was sinds de Waalse klassiekers.