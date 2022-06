Lefevere duidelijk: "Als ploegleiders dat beweren, dan zijn ze renners iets aan het wijsmaken"

De Tour de France komt stilaan dichterbij. Het criterium du Dauphiné zit erop, ook de Ronde van Zwitserland is ondertussen begonnen. Belangrijke graadmeters, toch?

“Ik lees her en der dat sommige ploegleiders beweren dat de Dauphiné en de Ronde van Zwitserland geen examens zijn voor de kandidaat-Tourrenners, maar dan ben je die coureurs toch iets aan het wijsmaken”, aldus Patrick Lefevere in zijn column in Het Nieuwsblad.

Knopen doorhakken

“Natuurlijk praten wij daarover. Wie is in vorm, wie heeft getoond dat hij klaar is voor de Tour? Waarover zou het anders moeten gaan?”

Voor Lefevere zelf zijn er al wat knopen doorgehakt: de sprint zullen met Fabio Jakobsen zijn. “En als Alaphilippe fit raakt, dan gaat hij mij. Daar gaan we niet geheimzinnig over doen.”