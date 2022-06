Na zijn ritzege in de Ronde van Zwitserland: Andreas Leknessund is sprakeloos

Andreas Leknessund won de 2e etappe in de Ronde van Zwitserland. Hij won na een knappe solo en was na de finish sprakeloos.

In de vroege vlucht zat onder meer Andreas Leknessund. Ze kregen een ruime voorsprong. Op de laatste klim van de dag versnelde hij en liet hij zijn medevluchters achter. Hij kwam alleen aan in Aesch en rondde zo een solo af van meer dan 15 kilometer.

Na de finish was Leknessund sprakeloos: "Ik heb hier geen woorden voor. Het is ongelooflijk. Ik wist dat die laatste klim het zwaartepunt van de rit was. Daar heb ik een gat geslagen en nadien moest ik gewoon nog volhouden. De laatste kilometer was zwaar, maar het was vooral ook genieten."

Leknessund staat nu op 7 seconden van leider Stephen Williams. "Of ik nu voor het klassement ga?" zei hij. "Ik was hier in de 1e plaats voor ritzeges. Nu zullen we zien. Ik ga zo goed mogelijk proberen te volgen en dan zien we wel. Al wil ik ook wel agressief blijven koersen.