Rohan Dennis hoopt zich in Zwitserland klaar te stomen voor de Tour

Rohan Dennis probeert zich in de Ronde van Zwitserland klaar te stomen voor de Tour de France. Hij heeft nog altijd last van zijn maag.

In januari was Rohan Dennis nog een van de zekerheden binnen de selectie voor de Tour, maar enkele weken geleden kwam er het nieuws dat enkel de kopmannen Primoz Roglic, Jonas Vingegaard en Wout Van Aert zeker zijn van een deelname.

De laatste weken heeft Dennis maag- en darmproblemen. Daardoor is hij nog niet zeker van zijn deelname aan de Tour. Jumbo-Visma wil eerst nog de Ronde van Zwitserland afwachten. Normaal ging hij de Dauphiné rijden, maar er werd beslist om de Ronde van Zwitserland te rijden. Het parcours van die koers zou Dennis beter liggen.

Dennis had het in de 1e rit van de Ronde van Zwitserland meteen lastig. Hij had in de warme weersomstandigheden opnieuw last van zijn darmen. Hij kwam uiteindelijk meer dan 12 minuten na de winnaar toe.