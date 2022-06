Sterke selectie Quick-Step met dubbel doel in Belgium Tour: "Dat finetunen richting Tour" en "Met hem voor een goed eindklassement"

Deze week staat van woensdag tot zondag de Baloise Belgium Tour op het programma. En dat zou wel eens een pittige ronde kunnen worden. Quick-Step is er alvast klaar voor.

Quick-Step - Alpha Vinyl heeft zijn ploeg bekendgemaakt voor de Belgium Baloise Tour. Jakobsen, Keisse, Sénéchal, Morkov, Lampaert, Van Tricht en Schmid zijn de zeven namen die naar voren worden geschoven.

Dubbel doel

Het doel is dubbel: enerzijds zoeken naar ritzeges met Jakobsen - al negen keer aan het feest dit jaar - en anderzijds toch ook een eindklassement proberen rijden.

"We willen finetunen hoe het gaat tussen Jakobsen en Morkov, met sterke renners in steun", aldus sportdirecteur Tom Steels. "Mauro Schmid mag gaan voor een goed resultaat in het eindklassement voor de nationale kampioenschappen."