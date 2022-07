Tom Pidcock wil de Tour winnen: "Ik ben al hongerig naar volgend jaar"

Tom Pidcock won op Alpe d'Huez. Enkele uren later zat hij bij Maarten Vangramberen in Vive le Vélo.

In Vive le Vélo vroeg Maarten Vangramberen aan Pidcock wat de toekomst brengt. "Ik zou graag de Tour willen winnen", antwoordde Pidcock. "Ik ben al hongerig naar volgend jaar en heb veel geleerd dit jaar. Ook ben ik al een stuk sterker dan in mijn 1e grote ronde vorig jaar." Hij eindigde toen in de Vuelta op plaats 67. Zijn beste uitslag in een rit was toen een 4e plaats op een aankomst bergop, die gewonnen werd door Romain Bardet.

Pidcock kwam ook terug op de afdaling van de Galibier: "Risico's nemen zou ik het niet noemen. Ik vond het eerder een goede afdaling. Op televisie ziet het er alleszins sneller uit dan het op een fiets aanvoelt."