Jumbo-Visma neemt krachtdadig besluit: Nederlandse wielerploeg stapt uit de Ronde van Zwitserland

Bij Jumbo-Visma aarzelen ze niet om een krachtdadig besluit te nemen. De Ronde van Zwitserland gaat door zonder de Nederlandse wielerploeg.

Jumbo-Visma heeft deze ochtend gemeld dat het met de volledige ploeg uit de Ronde van Zwitserland is gestapt. "Reden is dat ondanks alle voorzorgsmaatregelen corona opnieuw in de ploeg geslopen is." Jumbo-Visma staat erom bekend er streng op toe te zien dat er geen risico's genomen worden en ook snel in te grijpen wanneer een coronageval vastgesteld wordt.

VERSTANDIGSTE BESLISSING

"In het belang van de gezondheid van renners en staf en ter bescherming van het peloton en de wedstrijd achten het medische en sportieve management terugtrekken uit de Zwitserse rittenkoers het verstandigste besluit", staat ook nog op de ploegsite te lezen. "Het adequate handelen van Jumbo-Visma komt voort uit het dagelijkse testen van zowel renners als staf, zodat een coronageval zo snel mogelijk geïsoleerd kan worden."

Jumbo-Visma verklapt niet wie juist de coronabesmetting heeft opgelopen, maar het heeft voorlopig geen gevolgen voor de shortlist van de Tour de France. De ploeg was naar de Ronde van Zwitserland gegaan met Sepp Kuss (foto), Rohan Dennis, Robert Gesink, Mike Teunissen, Timo Roosen, Sam Oomen en Pascal Eenkhoorn.