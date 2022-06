Kleppers voeren nu al strijd in Ronde van Zwitserland: Vlasov de snelste in de kopgroep, Evenepoel verliest tijd

Met het zware slotweekend in zicht zorgden de kleppers al voor vuurwerk in Zwitserland. Evenepoel verloor tijd, Vlasov was de snelste in de kopgroep.

De koninginnenritten in de Ronde van Zwitserland zijn pas voor vrijdag en zaterdag, maar ook in de etappe naar Novazzano lagen enkele verraderlijke klimmetjes. De warme weersomstandigheden maakten het nog wat lastiger. Lastig genoeg om een verschil te maken. HARD VERDICT VOOR EVENEPOEL Voor Evenepoel zag het er al niet goed uit toen hij een eerste keer moest lossen. Het rondetalent van Quick-Step kwam later wel opnieuw aansluiten, maar moest er op de beklimming van de Pedrinate opnieuw af. Uiteindelijk verloor Evenepoel 2'10" op de ritwinnaar: een hard verdict. Die ritwinnaar kwam uit een groepje van vijf. Fuglsang was er eerst alleen vandoor gegaan. Eerst Vlasov en Thomas en later ook Powless en Schachmann kwamen wel nog terug. Voor Vlasov is het een dubbelslag: de klimmer van Bora-Hansgrohe is ook de nieuwe leider in de Ronde van Zwitserland.