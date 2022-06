🎥 Roger Adria wint ingekorte rit in Route d'Occitanie en slaat dubbelslag

Roger Adria heeft de 2e rit van de Route d'Occitanie gewonnen. Hij was aan het einde van een ultrakorte etappe de snelste in een sprint bergop. Ook neemt hij de leiderstrui over.

Door het warme weer was de 2e etappe in de Route d'Occitanie ingekort. Er moest nog 34 km gereden worden. Niki Terpstra was de aanvaller van de dag, maar hij werd op de enige klim van de dag gegrepen. Nadien waren er nog enkele aanvallen. Voor de slotkilometer was alles weer te herdoen. De ultrakorte rit eindigde met een sprint bergop. Roger Adria was de snelste. Ook neemt hij de leiderstrui over. 🏁 Sprint en côte et victoire de @rogeradria_(@EqKernPharma) au terme de cette étape au format inédit, ici sur les hauteurs de Roquefort-en-Aveyron !#RDO2022 pic.twitter.com/8sMyk29bfN — La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi (@RouteOccitanie) June 17, 2022