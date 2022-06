De schrik zit in het peloton: "Noemen van namen voor Tour de France met korreltje zout nemen"

Plots zit de schrik opnieuw in het peloton. Het coronavirus waart rond in Slovenië en de start van de Tour de France komt nabij.

Het zou zomaar kunnen dat er binnen twee weken een of andere titelpretendent voor eindwinst in de Tour de France niet selecteerbaar is door corona: "Men is daarin zeer consequent", weet Sven Nys bij Sporza.

Onzekerheid

"Ook al is de Tour de grootste koers van het jaar: men zal die risico's niet nemen, ook voor de gezondheid van de renners. En dat is ook heel goed."

"Je moet de voorbereiding en het noemen van namen dus met een korreltje zout nemen tot we in Denemarken echt van start gaan. Er is momenteel onzekerheid en we hadden gehoopt dat we die niet meer zouden hebben."