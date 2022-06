Fotofinish in Zwitserland: Nico Denz haalt het in de sprint op Alpencol, Remco Evenepoel verliest extra tijd

Nico Denz heeft de 6e rit in de Ronde van Zwitserland gewonnen. Hij haalde het nipt in de sprint. Jakob Fuglsang is de nieuwe leider. Remco Evenepoel verloor opnieuw tijd.

De 6e rit in de Ronde van Zwitserland was de 1e in het hooggebergte. De rit was 177 km lang en ging over 2 Alpencols. Eerst was er de Nufenenpass (meer dan 2400 meter boven de zeespiegel). Daarna was er de Moosalp, waar ook de finish lag.

Door de vele coronabesmettingen stonden maar 93 renners aan de start in Locarno. Kort na de start vertrokken al meteen 3 renners. In schuifjes werden dat er 11. Onder meer Brent Van Moer, Fausto Masnada en Michael Matthews waren erbij. Zij kregen meer dan 5 minuten. Het peloton werd geleid door INEOS Grenadiers, Astana en Israël-Premier Tech.

WEINIG GESTOOK ONDER DE FAVORIETEN

Het verschil met de kopgroep bleef stabiel en de kopgroep begon met meer dan 5 minuten voorsprong aan de slotklim. 4 koplopers streden om de zege. Er waren enkele pogingen, maar niemand kon wegrijden. Er kwam een sprint met 5, want Quinn Simmons kon nog terugkeren. Er kwam een fotofinish aan te pas. Daarin werd Nico Denz aangeduid als winnaar.

De favorieten bestookten elkaar nauwelijks en kwamen wiel in wiel over de streep, maar Remco Evenepoel zat daar niet meer bij. Jakob Fuglsang is na de coronabesmetting van Aleksandr Vlasov de nieuwe leider.