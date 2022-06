Corona is helemaal terug: Vlasov, Uran en enkele volledige ploegen geven er (al dan niet noodgedwongen) de brui aan in Zwitserland

Een verontrustende vaststelling: corona is plots terug in het peloton. En het hakt er nu echt wel héél fel op in.

Corona behoort nog niet tot het verleden en zeker niet voor het wielerpeloton. De bal ging donderdag aan het rollen: Jumbo-Visma vertrok, terwijl ook Adam Yates (INEOS) en drie renners van Team DSM positief waren. Een dag later is de ravage haast niet meer te overzien en moeten nog heel wat toppers de race verlaten door een positieve test. Vlasov, Uran, ... Uran, Bettiol, Carthy en Bissegger zijn positief bij EF, Hirschi en Ulissi bij UAE, Berwick bij Israël-Premier Tech en ook leider Vlasov en teamgenoot Palzer bij Bora-Hansgrohe. UAE start in het geheel niet, terwijl ook Bahrain Victorious en Alpecin-Fenix uit voorzorg niet zal starten in de etappe van vrijdag.