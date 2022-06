🎥 Evenepoel hoopt op top 10 in de stand en gaat voor ritzege op slotdag: "Küng ook sterk, maar heb hem al geklopt"

Remco Evenepoel wil nog enkele dingen bereiken. De top 10 induiken en de ritzege pakken: dat zou het ideale scenario zijn voor de slotdag in de Ronde van Zwitserland.

Evenepoel verloor in de zevende rit opnieuw meer dan twee minuten ten opzichte van de ritwinnaar, maar kon dat tijdsverlies deze keer wel plaatsen. "Het draaide al veel beter", klonk het positief in een video van Pickx Sports. "Enkel in de laatste drie kilometer moest ik mijn eigen ritme zoeken. Voorts ben ik heel tevreden hoe ik gereden heb. Ook qua power was het veel beter. Ik zat niet op de limiet, anders was ik volledig ontploft."

Wat rest er nog in de Ronde van Zwitserland? "Nu hopen dat ik die top tien kan induiken en dan kan ik deze week nog met een leuk gevoel afsluiten." En de afsluitende tijdrit winnen, dat is natuurlijk ook nog een doel. "Küng is ook heel sterk. Ik denk dat hij iets meer kans heeft om de tijdrit te winnen, maar ik heb hem al eens geklopt dit jaar. Dat ga ik in mijn hoofd steken."

Welke favorieten ziet hij een hoofdrol spelen op de laatste dag van de Ronde van Zwitserland? "Thomas zal het klassement winnen. Voor de dagzege denk ik dat het tussen mij en Küng zal gaan. Dat lijkt mij het meest logische, gezien de eerdere resultaten. Thomas, ik en Küng zullen de favorieten zijn."

Wanneer de Ronde van Zwitserland afloopt, zal de blik gericht worden op het BK tijdrijden en het BK op de weg. "Na de BK's volgt een maand zonder competitie omdat ik fris aan de Vuelta wil starten", kondigt Remco Evenepoel alvast aan.