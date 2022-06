🎥 Elisa Balsamo sprint naar de zege in de de 3e rit in de Ronde van Zwitserland

Elisa Balsamo heeft de 3e rit in de Ronde van Zwitserland gewonnen. In een sprint bergop was ze de snelste. Kristen Faulkner behoudt de leiderstrui.

Ook de 3e rit in de Ronde van Zwitserland voor vrouwen vertrok in Vaduz, maar deze keer lag de aankomst elders. Eerst moesten de renners een lus doen met een col van 1e categorie, de Gais. Daarna ging het via de Rijnvallei zuidwaarts richting Chur. Onderweg was er nog een klim van 3e categorie. De aankomst lag nog op een kort klimmetje.

Het duurde even voordat er een groep kon wegrijden. Enkele kilometers voor de voet van de Gais konden 2 rensters wegrijden. Ze kregen 9 minuten, maar voor het peloton was er geen probleem. In de vallei nadien was de vroege vlucht eraan voor de moeite.

FOTOFINISH

Op ruim 50 kilometer van de streep vertrok er een nieuwe groep. 5 rensters kozen het hazenpad, maar ook zij werden ingelopen. We gingen naar een sprint bergop. Er moest een fotofinish aan te pas komen. Die duidde Elisa Balsamo aan als winnaar. Kristen Faulkner behoudt de leiderstrui.