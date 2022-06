'Al op het podium in alle grote rondes, maar nu op weg naar spraakmakende transfer'

Hij was al eens winnaar van de Giro d'Italia en eindigde in alle grote rondes al op het podium. Nu lijkt er echter een nieuwe weg te worden ingeslagen.

Richard Carapaz won in 2019 de Ronde van Italië en werd er dit jaar tweede. De voorbije twee jaren eindigde hij ook een keertje op het podium in de Tour en de Vuelta, die laatste ronde is dit jaar zijn doel.

EF

De 29-jarige Ecuadoraan gaat echter na drie seizoenen zijn contract bij INEOS niet verlengen, zo blijkt volgens diverse bronnen.

VeloNews meent de nieuwe bestemming van Carapaz al te kennen. Dat zou EF Education-EasyPost moeten worden voor de Olympisch kampioen.