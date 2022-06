Hoopgevend: talentrijke Belg (26) maakt na voorjaar vol pech en valpartijen alsnog debuut in Ronde van Frankrijk

Na een zware val in de Ronde van het Baskenland was het nog even onduidelijk, maar een talentvolle Belg gaat wel degelijk zijn debuut maken in de Ronde van Frankrijk.

Na een stage in Andorra en een zeer bemoedigend Criterium du Dauphiné (27e in de eindafrekening) gaat Kobe Goossens zijn debuut maken in de Tour de France. Debuut Afgelopen winter kwam de 26-jarige renner over van Lotto-Soudal naar Intermarché - Wanty Gobert en daar kreeg hij meteen zijn kans. Nu volgt dus ook een debuut in de Tour de France. Daarin zal hij vooral kopman Meintjes moeten bijstaan op weg naar een goed eindklassement, al zal hij mogelijk ook wat kansjes voor zichzelf krijgen afhankelijk van de situatie.